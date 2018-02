Roma : Bruno Peres si schianta con la sua Lamborghini

L’impatto è avvenuto all’altezza della Fao, Bruno Peres viaggiava in direzione Colosseo quando ha perso il controllo dell’auto, si sono recati sul posto sia il personale medico del 118 che la Polizia di Roma Capitale.





Il calciatore non si è ferito ma la sua Lamborghini è distrutta - già nel novembre del 2016 è stato protagonista di un altro incidente automobilistico, in zona Piazza dei Tribunali, quando andò a sbattere contro due paletti con la sua Porsche. Per il momento il club calcistico non ha commentato la vicenda, ma non è escluso che possa prendere dei provvedimenti disciplinari.

Il difensore brasiliano Bruno Peres nella mattinata di lunedì ha avuto unnella zona della Terme di Caracalla.