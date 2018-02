Carla Bruni a Fabio Fazio: Non mi reputo particolarmente intelligente, ma nella vita ho fatto di tutto

Poi conferma la grande passione che ancora la lega a suo marito: «Con mio marito facciamo sesso in maniera fantastica. Dopo dieci anni, sono ancora attratta dal mio uomo e immagino che lui sia attratto da me. Con lui cerco di mantenere un certo mistero: ingrediente indispensabile ad alimentare il desiderio. Per il resto, la ricetta del successo della coppia è delle più scontate».

Carla Bruni si confessa daraccontando la sua nuova vita da ex premiere dame. La cantante partirà a breve con unche avrà inizio dagli Stati Uniti sarà a Milano il 6 aprile . Della sua esperienza comee moglie dell'ex presidente francesedice di essere stata molto fortunata: «».