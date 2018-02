Samantha De Grenet da Silvia Toffanin in lacrime: Brando la cosa più bella della mia vita

Il figlio racconta Samantha dicendo che è una buona mamma, ma severa: «Non alza mai la voce... però se faccio qualcosa di sbagliato e si arrabbia mi mette in punizione, ad esempio mi toglie la playstation per tre mesi».«Brando è il regalo più bello che la vita mi potesse fare», prosegue la De Grenet che nel corso dell'intervista ripercorre anche la storia d'amore con il papà di Brando, ricordando il periodo di crisi durante il quale si erano allontanati.

L'ex naufraganon riesce a trattenere ledurante la puntata die aparla di suo figlio Brando, ripercorrendo le tappe degli ultimi 12 anni insieme a lui. La Toffanin manda in onda un servizio in cui mostra diversi momenti cruciali della loro vita e la De Grenet ammette: «», ma si trattiene davanti al figlio.