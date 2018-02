Isola dei Famosi 2018 : Jeremias Rodriguez difende Francesco Monte

Tra gli ospiti di Federica Panicucci a 'Mattino 5', il fratello di Belen Jeremias Rodriguez ha difesp l'ex cognato Francesco Monte e sulle accuse rivolte all'ex tronista da parte di Eva Hengera ll'Isola dei Famosi : Prima della partenza non l'ho sentito però qualche settimana sì, stava molto meglio - Ha dichiarato Jeremias - Io ho fatto un reality, capisco che la testa va oltre e inizia a vedere le cose che ti danno fastidio che ti fanno male. Sicuramente lui dopo la storia con Cecilia ha lavorato molto di più e non è riuscito a pensare bene quello a cui doveva pensare.





Sulla questione legate all'ex concorrente Eva Henger che ha accusato Monte di aver portato della droga nel reality si è mostrato completamente solidale verso l'ex cognato: Sono argomenti delicati, non sono nessuno per giudicare la vita privata delle persone sicuramente è stata una cosa brutta dire una cosa del genere..mi sembra troppo. Se potessi partire per sostenerlo lo farei subito.





Poi ha parlatto della fine della relazione dell'ex tronista con sua sorella Cecilia Rodriguez : Io l'unica cosa che dico è: io ho avuto modo di conoscere lui bene, è un uomo grande, basta con la storia di ‘poverino, poverino, poverino!‘. Le storie finiscono. Quando le storie finiscono, finiscono per qualcosa. Qua non c’è stato un tradimento, quindi non c’è uno cattivo e uno buono. E’ una storia finita! Ma anche per lui lo dico, è un uomo, ha 30 anni un altro po’.