Pamela Mastropietro : La fuga, la siringa per la droga, le sue ultime ore di vita

La giovane se ne va lunedì 29 gennaio, con il suo trolley. Non ha soldi, cellulare, documenti: all'ingresso in comunità, il "San Michele Arcangelo", tutto va consegnato agli operatori. Ma la struttura non ha sbarre o cancelli e così Pamela riesce a fuggire. L'allarme scatta in pochi minuti e subito cominciano le ricerche. "Ma lei non c'era già più", dice amaro Josè. Percorre quasi sicuramente a tutta velocità quei tre chilometri in aperta campagna che separano la comunità dalla provinciale, per raggiungere Macerata, forse in autostop. E' probabilmente un tassista peruviano l'ultima persona che la vede prima della morte, il quale afferma di averla caricata sul suo taxi alla stazione di Macerata. "Mi ha detto di portarla ai giardini. Ha pagato 7 euro ed è scesa davanti alla rotonda. Non c'era nessuno ad aspettarla. Stava bene, era lucida e sorridente".





Il tassista ricorda di averla incontrata poco dopo, sempre martedì mattina, "in via Spalato, quasi davanti alla palazzina dove è stata uccisa". L'ha vista entrare in farmacia e poi incontrarsi con il nigeriano. Anche il farmacista ricorda quella ragazza con i capelli lunghi, martedì mattina alle 11. Ha comprato una siringa da 20 centesimi. Quella, dice, che "viene usata di solito per droghe, crack e altre sostanze". "All'uscita del negozio -, ricorda invece il tassista -, ho visto Pamela e il nigeriano andare via insieme. Lui camminava davanti. Poi sono entrati nel vialetto verso l'abitazione di via Spalato". Il tassista ricorda che "camminavano separati", sono entrati nella palazzina immersa nel verde, dove Pamela è sparita dietro allo spacciatore. Il giorno dopo, il peruviano legge sui giornali della scomparsa di Pamela, vede la foto di lei e va subito dai carabinieri a raccontare tutto. Poco dopo, la scoperta della tragica fine della diciottenne.





: E' uno deglipiù raccapriccianti del nostro secolo che ha scioccato un intero Paese., solo 18 anni, il cui corpo è stato ritrovato smembrato chiuso in due trolley. A Josè, un educatore della comunità terapeutica di(Macerata) dove era in cura, Pamela aveva detto che voleva tornare a studiare, magari all'estero. Il suo sogno nel cassetto era studiare criminologia ma poi è scappata e non ha fatto più ritorno. Domenica mattina, 28 gennaio, Josè invita Pamela ad andare con lui a messa, la giovane inizialmente accetta ma poi si tira indietro. Sveglia alle 7 nella sua camera, condivisa con un'altra ragazza, pranzo alle 13 in refettorio senza dare nessun segnale d'insofferenza, ricorda ancora l'educatore che però aggiunge: "Evidentemente aveva premeditato la fuga".