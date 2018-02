Silvio Berlusconi salta anche Porta a Porta : L'ex premier deve riposare

Berlusconi stesso ha dichiarato: «Mi dispiace deludere i nostri competitori ma io sto benissimo». Il suo medico personale Zangrillo : «È stanco e deve riposare», e anche i più vicini dichiarano che è «normale visto che ha lavorato 17 ore al giorno per 4 giorni di seguito per chiudere le liste, e lo ha fatto con sofferenza, perché lui ha un cuore grande e gli dispiace dover dire no e deludere le persone che aspiravano a candidarsi».





L’ex premier si è realmente sentito poco bene, assicura Licia Ronzulli, la sua più stretta collaboratrice : «non c’è alcun problema. Stiamo lavorando e preparando registrazioni e contenuti multimediali che andranno in onda già da domani e poi nei prossimi giorni». Nessun particolare allarme quindi, nessun ricovero previsto al momento, solo riposo e controllo.

La mancata partecipazione del leader azzurroa Porta a Porta, ha suscitatosia nel suo partito sia fra i tanti che hanno notato come - dopo settimane diininterrotta - da giorni si sia gradualmente calata. Prima la mancata presenza domenica scorsa con, e ieri l’appuntamento con