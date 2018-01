Macerata : Trovata Giovane donna uccisa a pezzi in una valigia

Ancora ignota l'identità della vittima, ma già si aprono le prime piste. Tra queste quella della ragazza scomparsa due giorni fa dalla comunità di recupero di Corridonia. Sono in corso accertamenti per arrivare all'identià della vittima e per capire come e perché quella valigia con il macabro contenuto sia stata abbandonata in quel posto.

Giovane donna fatta a pezzi e rinchiusa in due valigie. Ilsmembrato di una donna è stato ritrovato questa mattina in una valigia a. Il ritrovamento è stato fatto da un uomo nei pressi della rotatoria che conduce verso il centro del la cittadina in provincia di Macerata. Subito sono stati avvertii i carabinieri che, giunti sul posto, hanno circoscritto la zona e avviato le indagini.