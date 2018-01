Ultime Calciomercato : Ibrahimovic ai Los Angeles Galaxy?

José Mourinho : "Zlatan è nel suo ultimo anno di contratto. Premesso che lui a me non ha detto nulla, se, e sottolineo il "se", è vero quello che si dice, se è vero che vuole proseguire in un altro club di un altro campionato, noi siamo qui per aiutarlo e creare le condizioni perché questo si realizzi. Non gli renderemo la vita difficile".

Il 36ennepotrebbe lasciare ilper andare in MLS, aidopo l'infortunio subito nel corso della passata stagione, l'attaccante dello United ha avuto problemi a ritrovare la forma, complici anche nuovi infortuni e l'arrivo dipotrebbe spingerlo lontano dallo United.