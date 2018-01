Malore Massimo Giletti : non è stata solo influenza, ecco cosa è successo

Ma oltre all'influenza c'è stato un altro problema, il fratello Emanuele svela che il giornalista “come molti di noi soffre di coliche renali e questa volta l'hanno colpito in trasmissione. Era già mezzo influenzato, prima di andare in onda ha incominciato ad avere male e mi ha telefonato in modo da non far preoccupare la mamma nel caso avesse dovuto abbandonare la diretta”. Il fratello di Massimo Giletti ha rivelato che le coliche sono un problema oramai cronico per l’amato conduttore che abbiamo visto in effetti molto sofferente in studio prima di abbandonare la trasmissione.

C’è stata grande apprensione per, colpito da un malore in diretta che lo ha costretto a interrompere la puntata didel 28 gennaio su La7. Il conduttore è stato trasportato al Policlinico Umberto I di Roma dove ha trascorso una notte a scopo precauzionale, adesso sta bene ma ha bisogno di riposo. Confermano i colleghi dinel corso delle trasmissioni mattutine comedove è stato sottolineato che Giletti ha solo bisogno di rimettersi in forze. Dovremo rivederlo a Non è l’Arena il prossimo 4 febbraio.