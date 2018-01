Arrestata Sveva Cardinale : La Veggente transgender Paola Catanzaro

9 sono le vittime fino a questo momento “accertate” dagli investigatori, sulla base delle denunce formulate. Gli imputi dalle vittime si sarebbero fatti dare denaro per un totale stimato di 4 milioni di euro. Somme su cui sono in corso ulteriori accertamenti patrimoniali da parte della Finanza che hanno apposto i sigilli per il momento a una polizza assicurativa.





Paolo il mistico, il ragazzino che sosteneva di avere visioni celestiali nella chiesetta di Uggio, tra Brindisi e San Donaci, poi diventato Paola, avrebbe reimpiegato il denaro in viaggi, gioielli, beni mobili e immobili.

Dopo decine di denunce è stata arrestata, ex veggente 42enne che dopo aver cambiato sesso ed essersi trasformata in unashowgirl e attrice con nome d’arte- del caso se ne sono occupate anche- per aver ingannato diverse persone approfittando della loro necessità di affidarsi al sovrannaturale. Paola Catanzaro deve rispondere per associazione a delinquere finalizzata alla truffa in concorso con il marito,, che si trova ai domiciliari e con altre sette persone, alcune delle quali suoi parenti, che sono indagate a piede libero.