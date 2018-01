Morto la star di Glee Mark Salling probabile suicidio : Finì a processo per pedopornografia

Noto nel ruolo di Noah Puckerman, Mark Salling era comparso in tutte e sei le stagioni di «Glee» dal 2009 al 2015. Una morte, la sua, che alimenta quella che ormai è ribattezzata la «maledizione» della serie: nel 2013 Cory Monteith era stato trovato senza vita in una stanza d’albergo. A stroncarlo un’overdose di alcol e droga. Nel 2014 poi la morte di Matt Bendick, fidanzato della star della serie Becca Tobin.

Il 35enne Mark Salling -noto per essere stato fra gli interpreti di «» - è stato trovato. Secondo quanto riferito dai media americani, Salling si sarebbema la procura non ha confermato ancora le cause della morte. Nei mesi scorsi si è molto parlato dell'attore, il quale si era dichiarato colpevole nel processo che lo vedeva accusato di possesso di materiale pedo-pornografico. Salling rischiava una condanna fra i quattro e i sette anni di carcere - proprio tra qualche giorno era attesa la. A dicembre aveva ammesso il possesso di oltre 50mila immagini pedopornografiche, scoperte dalla polizia nel suo computer, per cui fu arrestato subito dopo una perquisizione in casa sua. Riconoscendosi colpevole aveva evitato una condanna che poteva arrivare fino a vent'anni di carcere.