Il piccolo Isaiah come Charlie : Staccare la spina al neonato contro volere dei genitori

L'Alta Corte del Regno Unito ha dato il via libera ai medici del King's College Hospital di Londra a staccare, contro il volere dei genitori, la spina al piccolo Isaiah, 11 mesi. Il piccolo Isaiah ha subito alla nascita un grave danno cerebrale, a tenerlo in vita sono i macchinari per la ventilazione artificiale. Secondo quanto riferito dai medici, il bambino non risponde alle stimolazioni e il giudice concorda che non sia «nel suo miglior interesse» continuare così. Ma i genitori contestano il verdetto in una riedizione della vicenda recente del piccolo Charlie.

