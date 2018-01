Cavie umane gas di scarico : auto tedesche sotto accusa

Secondo i media, la Società di Ricerca europea per l'Ambiente e la Salute nei Trasporti, fondata dai 3 colossi dell'auto, ha promosso «un breve studio di inalazione con ossido d'azoto su persone sane... 25 persone sono state sottoposte a dei controlli presso la clinica universitaria di Aquisgrana dopo che avevano respirato, per diverse ore, e in diverse concentrazioni, dell'ossido d'azoto».





Secondo il rapporto della stessa società di ricerca (Eugt) che ha promosso gli esperimenti, e che viene citato dal giornale, non sarebbero stati rilevati effetti sui pazienti dall'emissione del gas. La stessa società, probabilmente anche alla luce del dieselgate, è stata poi sciolta nel 2017.





Il cosiddetto Dieselgate o scandalo sulle emissioni ha riguardato la scoperta della falsificazione delle emissioni di vetture muniti di motore diesel venduti negli Stati Uniti d'America e in Europa. I veicoli coinvolti, sul banco di prova avevano emissioni in linea con le prescrizioni legali statunitense grazie al software della centralina appositamente modificato per essere in grado di ridurre le emissioni a scapito di altre prestazioni durante i test di omologazione, migliorando le prestazioni a scapito dei vincoli ambientali durante il normale funzionamento.

non sarebbero stati provati solo su animali, ma anche su