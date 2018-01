Anticipazioni Il Segreto oggi lunedì 29 gennaio 2018 : Adela parte per l'Inghilterra

Ecco le anticipazioni della soap spagnola Il Segreto, nella puntata in prima tv di oggi - in onda su canale 5 alle 16.10 - scopriremo l'esito dell'autopsia sul padre di Cristooal ma Francisca non gli permette di assistere al funerale. Fe cercherà in tutti i modi per riconquistare il suo amore.





Anticipazioni Il segreto oggi lunedì 29 gennaio 2018 - L'autopsia conferma che il padre di Cristooal e' morto per infarto e quindi la salma potra' essere trasferita a Madrid per la sepoltura. Francisca, pero', temendo che Cristobal, visibilmente confuso, possa svelare il loro segreto, non gli permette di assistere alle esequie e lo fa rimanere alla Villa. Adela parte per l'Inghilterra e Carmelo scopre che aveva confidato a Gracia cosa le impediva di rimanere al suo fianco, ovvero, l'assassinio di suo marito. Fe disperata per le imminenti nozze di Mauricio, si fa coraggio e gioca le sue ultime carte per tornare assieme al suo amore.