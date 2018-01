Amici : Lorella Boccia ha detto sì al fidanzato Niccolò Presta

Il matrimonio sarà celebrato quest'anno e sulla cerimonia ci sono già indiscrezioni, dopo l'esperienza da conduttrice a Colorado, Lorella Boccia è entrata nel cast di Amici nel 2016 come professionista nel day-time e serale: «È stata una grande scuola - racconta - Maria, mentre studiavo, mi ha fatto i complimenti per la mia trasformazione sia fisica, sia nel ballo e nel carattere. È stato di incoraggiamento».

Lorella Boccia nasce a Torre Annunziata, in provincia di Napoli, il 27 Dicembre 1991. All’età di 4 anni comincia a ballare, riconoscendo nella danza la sua prima vera grande passione. Diplomata in danza all’età di 17 anni presso la scuola Harmony di Arnaldo Angelini, ha avuto il privilegio di lavorare al Teatro di San Carlo di Napoli, nel cast de “Il Guarracino” e de “La Bella Addormentata”.

All’età di 18 anni, si trasferisce a Roma dopo essere stata scelta per il programma Rai “150”, dove lavora con il coreografo Gino Landi.





Successivamente viene scelta per il corpo di ballo dello show comico di Italia Uno, “Colorado”. La sua esperienza televisiva prosegue partecipando a vari programmi: “Mettiamoci all’Opera”, “Sto classico”, “Attenti a quei due”, “Per tutta la vita”, “L’anno che verrà”. Lorella non abbandona mai il teatro. Partecipa, infatti, alla tournée di Biagio Izzo con lo spettacolo “Tutti con me”.





La popolarità giunge con la partecipazione alla dodicesima edizione del talent “Amici” di Maria De Filippi. Torna subito in Tv conducendo “Colorado” su Italia 1, è nel cast del film “Step Up- all in” come unica ballerina italiana e partecipa a programmi, sempre in veste di ballerina, come “Tale e quale show”, “Si può fare”, “Sogno e son desto”. Nel 2016 diventa professionista ad Amici.