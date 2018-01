Dolores O'Riordan forse è morta per un'overdose di Fentanyl

Il Fentanyl è una sostanza considerata molto più potente dell'eroina tanto che nel 2015 la Drug Enforcement Administration ha ritenuto il farmaco come una "minaccia per la salute e la sicurezza pubblica", sottolineando come anche piccole dosi di Fentanyl potessero essere letali e che incidenti e overdose correlati alla sostanza si stessero verificando "ad un ritmo allarmante".