Tania Cagnotto mamma : è nata la piccola Maya, si torna a casa in 3

Ad annunciare la nascita è la stessa Tania, sulla propria pagina Instagram: "Ce l’abbiamo fatta oggi è nata la nostra piccola Maya. Stiamo tutti bene.. grazie per essermi stati vicini anche in questo momento magico! Buonanotte a tutti". Poi oggi arriva un'aggiornamento : "Buongiorno a tutti!Io e Maya stiamo benissimo e domani si torna a casa in 3... grazie per l’affetto ricevuto".

È nata la figlia della tuffatrice 32ennee del maritolasta bene, pesa 3 chili e 40 grammi ed è nata nel pomeriggio di martedì 23 gennaio, con una settimana di anticipo rispetto al termine previsto all'inizio delladella campionessa di tuffi bolzanina.