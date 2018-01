Cassino: La studentessa ha saputo in classe del suicidio del papà

Il dirigente scolastico spiega di essere preoccupato per la giovane e amareggiato dalla fuga di notizie: "Quella che è una notizia generica a livello nazionale ha riscontri pesantissimi a livello locale. E anche dettagli insignificanti contribuiscono a identificare subito i protagonisti di una storia. Ora tutto il paese ne parla". Il preside si domanda anche se non ci fosse un modo di "proteggere il padre... Forse il magistrato avrebbe fatto bene ad adottare un provvedimento restrittivo, in carcere o ai domiciliari, in attesa dell'incidente probatorio. Non mi spiego perché l'abbiano lasciato fuori".

Lain unha saputo deldel genitore mentre era a scuola, in classe. "", racconta ildell'istituto, colui che per primo, insieme all'insegnante, ha fatto partire le, dopo aver avvertito la madre della ragazza. "o", dice il dirigente scolastico in un'intervista che poi aggiunge: "".