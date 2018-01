Juventus Genoa Streaming Live Diretta | Partita Serie A oggi lunedì 22 gennaio 2018

Juventus Genoa, la 21esima giornata di Serie A si chiude stasera e dopo la sosta, mister Allegri vede una ripresa ricca di incognite per la Juve, scivolata nuovamente a -4 dopo la vittoria del Napoli a Bergamo con l’Atalanta. Sono due i precedenti stagionali tra le due squadre - il 26 agosto nella sfida d'andata a Genova ci fu la vittoria 2-4 dei bianconeri che riuscirono a rimontare due gol di svantaggio e il 20 dicembre negli ottavi di Coppa Italia con il successo 2-0 per la Juventus a Torino. I dubbi di formazione riguardano il recuperato De Sciglio, in ballottaggio con Lichtsteiner e Barzagli per il ruolo di terzino destro, e la trequarti, con Douglas Costa in corsa con Bernardeschi per una maglia.

Allianz Stadium sarà chiusa al pubblico questa sera per effetto della sanzione della Corte d'appello della Figc nella sentenza sui rapporti tra il club e gli ultrà.



Probabili formazioni Juventus (4-3-3): Szczesny; Lichtsteiner, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Mandzukic. A disposizione: Pinsoglio, Loria, Barzagli, De Sciglio, Asamoah, Betancur, Sturaro, Bernardeschi. All.Allegri

Genoa (3-5-2): Perin: Rossettini, Spolli, Izzo; Rosi, Rigoni, Bertolacci, Cofie, Laxalt; Pandev, Taarabt. A disposizione: Lamanna, Zima, Landre, Gentiletti, Biraschi, Veloso, Omeonga, Lazovic, Brlek, Galabinov, Lapadula, Pellegri. All.Ballardini



La Partita sarà trasmessa in diretta TV, su Sky calcio HD e Premium Calcio (solo diretta goal). In streaming, la si può vedere su mobile e computer con il servizio SkyGo di Sky, inoltre puoi seguirla anche sul PC con abbonamento o acquistando il singolo evento su Now Tv Premium Calcio.

