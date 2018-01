Matrimonio Chef Carlo Cracco : Chi è la moglie Rosa Fanti?

Al termine della cerimonia Carlo Cracco e Rosa Fanti hanno salutato e ringraziato cronisti, fotografi e i tanti curiosi che si sono radunati nel cortile di Palazzo Reale, poi la cena con 200 invitati in un ristorante alla periferia sud di Milano, in via Meda, "Carlo e Camilla in Segheria", sempre di proprietà di Carlo Cracco.

Episodio divertente all'arrivo della sposa, quando un uomo della security ha calpestato inavvertitamente il vestito della sposa appena scesa dall'auto e l'abito si è strappato.

Chi è la moglie ndi Carlo Crocco Rosa Fanti

Lostellato e Celebrity del piccolo schermosi è sposato a Palazzo Reale con la compagna, a cui è legato da oltre dieci anni, la coppia ha due figli. Tra gli ospiti, la conduttrice Camila Raznovich e Lapo Elkann, che ha fatto da testimone allo sposo. Una cerimonia sobria e scherzosa con pochi amici e parenti, ha sottolineato il sindaco al termine: “".Originaria di Santarcangelo di Romagna ma milanese d’adozione, Rosa Fanti non ama affatto cucinare, ma divisa tra lavoro e viaggi, oggi gestisce il team Cracco. Nel 2013 Rosa Fanti e Carlo Cracco si sono conosciuti per caso ad una festa, dopo due giorni Carlo si presentò nello studio di Rosa ed inizio la love story. Rosa Fanti ha 34 anni e suo marito 51.