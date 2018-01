Thailandia : trovato cadavere smembrato di Giuseppe De Stefani

Secondo la polizia il 62enne era stato inserito in una "lista nera" da parte dell'immigrazione thailandese, ma è riuscito a rientrare nel Paese attraversando il confine con il Laos. Gli inquirenti hanno trovato un passaporto italiano - quello della presunta vittima - a casa della donna, dove sono state rinvenute anche macchie di sangue. Gli inquirenti seguono la pista del delitto passionale, arricchito da dispute su una somma di denaro appartenente all'uomo.





Fonti della Farnesina hanno dichiarato che l'ambasciata d'Italia a Bangkok segue con attenzione il caso del connazionale ritrovato senza vita e si è fin da subito attivata con le autorità locali per svolgere tutte le verifiche di rito e prestare tutta l'assistenza necessaria.

Il corpo smembrato e bruciato di un italiano è stato ritrovato in un bosco nella provincia di, nel nord della. La vittima è il 62ennedi Sondrio, la conferma è arrivata da un testimone che ha riconosciuto un tatuaggio della vittima. Gli agenti stanno cercando di rintracciare la 38enne ex moglie Rujira Eiumlamai e il suo amante francese che per adesso sono sospettati di aver ucciso tagliato il cadavere, richiudendolo in una valigia per trasportarlo in un'area isolata.