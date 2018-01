Diretta Serie A Live Atalanta-Napoli : Streaming e Formazioni

La 21^ giornata di campionato si apre con la sfida dell'Atleti Azzurri d'Italia. Gasperini contro Sarri, due delle squadre che giocano il miglior calcio in Italia. Il Napoli per mantenere il primato e l'Atalanta per rincorrere un posto in Europa. Il Napoli contro la bestia nera Atalanta deve continuare a vincere per scongiurare il sorpasso della Juve impegnata in casa col Genoa.





Bryan Cristante è intervenuto ai microfoni di Premium Sport all’intervallo di Atalanta-Napoli: “Sappiamo che con loro è sempre difficile, la prima cosa è difendere bene. Abbiamo fatto bene nel primo tempo, dobbiamo farlo anche nella ripresa. Se recuperiamo palla nei primi tre passaggi riusciamo a fargli male”.

LE FORMAZIONI NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. All. Sarri

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Hateboer, Cristante, Freuler, Spinazzola; Ilicic; Cornelius, Gomez. All. Gritti

trasmessa in diretta TV, su(solo diretta goal). Puoi seguire lae selezionare l'incontro per le. In streaming, la si può vedere su mobile e computer con il servizio SkyGo di Sky , inoltre puoi seguirla anche sul PC con abbonamento o acquistando il singolo evento su Now Tv Premium Calcio . Segnalati streaming disponibilisu, su questi siti, però, non è possibile verificare che le fonti che trasmettono abbiano acquistato legalmente i diritti delle partite. Sui social network consultate le pagine ufficialidelle due squadre oppure super visitare gli account dei due club.