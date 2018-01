Il Segreto Anticipazioni Stasera mercoledì 17 gennaio : La confessione di Hernando

Nel frattempo, la signora Montenegro, Severo e Carmelo decidono di aspettare di vedere come evolvera’ la situazione prima di proseguire con la denuncia. contro Cristobal. Carmelo, per paura di una ritorsione da parte di Garrigues e per proteggere Adela, si offre di trasferirsi da lei. E Adela accetta. Fe e Mauricio tornano a discutere sul futuro matrimonio del capomastro. Fe e’ distrutta. Camila si nasconde alla locanda di Emilia, ed Hernando e’ disperato. E’ Nicolas che alla fine, la trova.



Nelle puntate precedenti : Camila che prova a capire da Lucia il motivo che l’ha spinta a tentare di togliersi la vita, ma la Torres preferisce tergiversare e le chiede che sia Hernando ad assisterla durante la convalescenza. Intanto Severo chiede a Francisca di firmare la denuncia contro Cristobal, ma la donna rifiuta temendo che Garrigues possa fare del male a lei e Raimundo. Nel frattempo incalzato prprio da Donna Francisca, Mauricio accetta di sposarsi per procura. Matias torna dal viaggio di nozze e rivela ai suoi genitori che sta iniziando ad amare Marcela.