Campania - Falsi incidenti stradali : 14 arresti

In Italia la regione Campania ha il primato per le tasse automobilistiche più alte in virtù proprio della frequenza degli incidenti stradali, in molti casi poi falsi.A Frignano risulta indagata un'intera famiglia, mentre a Casal di Principe agli arresti sono finiti due fratelli, ma nell'elenco dei destinatari della misura cautelare ci sono sopratutto alcuni avvocati di Santa Maria Capua Vetere, Casaluce e Teverola.Gli indagati per le indagini preliminari sono ben 54, ma l'elenco comprende 120 persone finite nel mirino degli investigatori. La truffa ha portato a un giro di affari pari a circa 1.200.000 euro.

Sono 14 le persone arrestate per, i carabinieri del comando provinciale di Caserta hanno eseguito una misura cautelare nei confronti diche producevano pratiche false per ottenere il risarcimento dei danni per incidenti stradali mai avvenuti.