Romanzo famigliare - Anticipazioni puntata 15 gennaio : il vero padre di Micol

Romanzo famigliare Anticipazioni episodi del 15 gennaio

Mentre la Fondazione diventa sempre più importante nella vita di Emma, la crisi con Agostino si acutizza. Emma si avvicina sempre di più a Giorgio, che non ha mai smesso di amarla. Agostino, nel frattempo, si ritira a vivere in Accademia, in questo modo tenta di dimenticare i problemi con la moglie. Sarà un malore di Micol, e la corsa al pronto soccorso, a riavvicinare Emma e Agostino.

Nelle puntate precedenti di Romanzo famigliare L’ipotesi che Agostino non sia il vero padre di Micol si diffonde velocemente. La stessa Micol ne viene a conoscenza. Emma e Agostino, presi dai loro problemi, spesso dimenticano quelli della figlia e del suo difficile percorso di accettazione della gravidanza. Solo Ivan, il compagno di classe di Micol proveniente da una strana famiglia coinvolta in attività illegali, le sta vicino. Il ricordo di Federico comincia così ad impallidire.



Con Vittoria Puccini, Guido Caprino, Fotinì Peluso, Marco Messeri, Anita Kravos, e con Andrea Bosca, con la partecipazione di Anna Galiena, e con Giancarlo Giannini.

Eccoci alle anticipazioni del terzo appuntamento della fictiondiretta da Francesca Archibugi in onda lunedì alle 21.25 su Rai1.