Baltimora : Non può pagare le cure e l'ospedale la lascia in strada al freddo in vestaglia - Video

La paziente 22enne che soffre di problemi mentali ai piedi aveva soltanto i calzini, e indossava solo il camice. Lo psicoterapeuta Imanu Baraka ha npostato il video su Facebook : «Non credevo ai miei occhi. Non avevo altra scelta che dare una voce a questa giovane». Il presidente e amministratore delegato dell'ospedale si è scusato per l'accaduto, definendolo un incidente isolato: «Ci assumiamo la piena responsabilità per questo fallimento», ammettendo la mancanza di «umanità e compassione» al momento delle dimissioni.





Ma la vicenda ha riaperto la questione dell'assistenza medica a chi non può permettersi un'assicurazione sanitaria o di pagare le spese negli Stati Uniti - ma esiste una legge del 1986 che proibisce al pronto soccorso di negare i servizi ospedalieri anche se i pazienti non possono pagare.

A Baltimora una paziente dimessa dall'ospedale è stata lasciata per strada al freddo con indosso soltanto il camice da ospedale, undiventato virale su internet che mostre le dure immagini di una donna afroamericana dimessa dall'in stato confusionale e con ancora i braccialetti dell'ospedale al polso.