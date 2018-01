Il ragazzo per fortuna non è grave ma dopo essere stato colpito si è rifugiato in un bar e ha chiamato il 118, i soccorritori lo hanno portato al Cto, dove il personale gli ha suturato la ferita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

Unè stato ferito da un colpo di pistola in strada a Torino, il ragazzo stava passeggiando con la fidanzata, quando si è imbattuto in unae un colpo di pistola partito accidentalmente ferendolo alla gamba.