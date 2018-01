Ancona : Il piccolo Hamid morto in casa, ucciso dal padre Besart Imeri

Il sospetto è che il padre abbia strangolato il piccolo in un gesto d’ira folle, l'uomo è in stato di fermo - Besart Imeri è sospettato di avere ucciso, soffocandolo o strozzandolo a mani nude il figlio di 5 anni Hamid. Secondo gli investigatori il fatto sarebbe avvenuto nell'auto del padre, il piccolo sarebbe poi stato trasportato in casa con l'interventi di alcuni familiari. Durante l'interrogatorio il padre avrebbe fatto parziali ammissioni con elementi sufficienti per un provvedimento di fermo per omicidio volontario aggravato dal vincolo di parentela. Besart ultimamente aveva manifestato dei problemi psichici, ma non tali da dover essere seguito costantemente da una struttura sanitaria

Un bimbo di 5 anni è morto in casa asarebbe statoche è stato portato in caserma dai carabinieri. Il padre - 24enne macedone - è disoccupato ed è in cura per p, non sono ancora chiare le cause della morte. La madre, incinta, è stata trasportata all'ospedale di Jesi -. Intorno alle 18.15 di ieri sera alla Croce Verde del paese è arrivata una chiamata di soccorso e i sanitari hanno trovato un bimbo esanime a terra - non c'erano tracce di sangue, inutile anche il tentativo durato più di 40 minuti di rianimarlo.