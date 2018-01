Selva Candida - scomparsa di Sergio Picotti : L'appello dei familiari

scomparsa, Sergio indossava dei pantaloni grigio scuro, una camicia a quadri con righe azzurre, un giaccone in pelle marrone scuro, un cappello blu, una sciarpa beige e delle scarpe marrone scuro. La scheda completa su Al momento della, Sergio indossava dei pantaloni grigio scuro, una camicia a quadri con righe azzurre, un giaccone in pelle marrone scuro, un cappello blu, una sciarpa beige e delle scarpe marrone scuro. La scheda completa su chilhavisto

Sergio Picotti Sesso:M Età:79 (al momento della scomparsa) Statura:170 Occhi:castani Capelli:bianchi Abbigliamento:cappello a scoppola blu, giacca di pelle marrone scura, sciarpa beige, camicia a quadri con righe azzurre, pantaloni grigio scuro, scarpe marroni scure, orologio argento al polso Segni particolari:grosso neo sul mento Scomparso da:Roma, zona Selva Candida Data della scomparsa:28/12/2017 Data pubblicazione:29/12/2017 Sergio Picotti, 79 anni, vive a Selva Candida, nel quartiere Casalotti, a Roma. Giovedì 28 dicembre scorso intorno alle 8 del mattino è uscito di casa e non è più rientrato. Di lui non si sono più avute notizie. Ha con sè solo i documenti. L'uomo sta attraversando un periodo di difficoltà e ha bisogno urgente dei farmaci per la sua terapia quotidiana. Potrebbe non avere contezza di sè.

Sono passati sei giorni dalla scomparsa di, 80 anni il 13 gennaio, il quale sparito dal 28 dicembre mattina dopo essere uscito di casa intorno alle 8 si sono perse le sue tracce. L'uomo è scomparso in zona Selva Candida, dove abitualmente prende la linea di autobus 904 per fare una passeggiata ma non ha più fatto ritorno, inon si danno pace, sono preoccupati e così lanciano un appello: «».