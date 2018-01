Valanga in Val Venosta : morte madre e figlia di 11 anni

Una bambina di 11 anni è estratta dalla valanga in Alta Val Venosta, la ragazzina è morta, nonostante i tentativi di rianimazione, dopo essere stata estratta viva da sotto la neve. La madre, 45 anni, è morta poco all'ospedale di Silandro (Bolzano) dove era stata ricoverata - madre e figlia facevano parte di un gruppo di nove sciatori tedeschi. Illese le altre sette persone.





I soccorritori hanno subito estratto dalla neve, praticamente illese, due persone, mentre altri cinque non erano stati toccati dalla valanga. Per madre e figlia le ricerche si sono protratte, rese estremamente difficili dalle condizioni meteo, il soccorso alpino è riuscito ad estrarle ancora vive dalla neve. Nel frattempo è riuscito ad atterrare un elicottero con visori notturni decollato da Trento per il trasferimento dei feriti.

La tragedia è avvenuta nella zona di, sopra il lago di Resia, nei pressi di Haideralm, per fortuna illesi gli altri 7 sciatori tedeschi in fuoripista con loro. Proibitive le condizioni in cui hanno operato i soccorritori a causa della neve e del vento a 120 Km/h con punte di 150. Gli elicotteri non sono riusciti a decollare, e sul posto hanno lavorato 25 membri del soccorso alpino di Solda e un gruppo di soccorritori arrivati dalla vicina Austria.