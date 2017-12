Lewis Hamilton accusato di omofobia : il post sul nipote

Ecco lo screenshot del post cancellato da Lewis Hamilton, nel quale prendeva in giro il nipote per aver indossato un vestito da principessa. Nel post Hamilton aveva inserito la faccina della scimmia che si copre gli occhi, e in seguito aveva detto – rivolgendosi proprio al nipote – “Sono triste, ma si può? I ragazzi non indossano vestiti da principessa”... qui iniziano le lunghe polemiche e le accuse!





Ma alla fine arrivano le scuse del pilota : “Ieri stavo giocando con mio nipote e ho capito che le mie parole erano state inappropriate, dunque ho rimosso il post. Non volevo offendere nessuno. Amo il fatto che mio nipote possa esprimersi come vuole e tutti dovremmo farlo. Mi scuso profondamente per il mio comportamento perché ho capito che è inaccettabile, non bisogna mai usare stereotipi con nessuno... Sono sempre stato un supporter di chiunque scelga di vivere seguendo solamente il proprio volere e spero di essere perdonato per questo errore di giudizio””.

Lewis Hamilton suha preso in giro il nipotino per aver messo un, ma sui social viene accusato di. In seguito il campione di F1 si scusa su, ma gli insulti online non si placano.