Quanto guadagna Papa Francesco? Tutti gli stipendi del Clero

I vescovi guadagnano 3 mila euro netti circa al mese, gli arcivescovi capi di dicastero o pontifici consigli, hanno stipendi alti - dai 3 mila ai 5 mila euro al mese - maggiore la remunerazione dei cardinali con poco più di 5 mila euro al mese. Benedetto XVI godeva di una rendita di 2.500 euro oltre alle somme per i diritti d'autore dei suoi libri.





Invece Papa Francesco - per sua scelta - non riceve stipendio, ma ha comunque la facoltà di attingere liberamente all'Obolo di San Pietro, fondo dello Ior che raccoglie donazioni per le opere di carità in favore dei più bisognosi. Papa Francesco ha anche avolito i bonus ai dipendenti della Santa Sede durante la sede vacante e l'elezione papale, ha poi bloccato gli stipendi di tutti i dipendenti congelando scatti di anzianità e promozioni e infine tagliato i gettoni di presenza dei cinque cardinali membri della commissione di vigilanza dello Ior (25mila euro all'anno).

Quanto guadagnano preti, sacerdoti e prelati, e quanto guadagna Papa Francesco?con un'inchiesta sul rapporto tra stipendi e Chiesa, elenca tutte le remunerazioni del. Unprende circa 1000 euro netti al mese, poco meno di unche può arrivare - ma non superare - i 1200 euro al mese : "".