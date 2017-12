Ignazio Moser ha pubblicato una stories su Instagram il giorno di Natale con protagonista Cecilia Rodriguez, immortalata dall’ex ciclista mentre è impegnata in cucina davanti ai fornelli.

Un Natale bollente quello diIgnazio Moser el'ex concorrente delpubblica un video piccante della sua Chechu in cucina senza intimo e in men che non si dica scoppia la bufera, quelle immagini, giudicate di cattivo gusto, fanno indignare il web...