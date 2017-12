Allarme smog : blocco traffico a Milano, Pavia, Bergamo e Torino

Scrive il Comune in una nota : “Sospeso allo scadere dei dieci giorni di sforamento continuo del livello di micorpolveri presenti nell'aria in città per non ostacolare gli spostamenti dei cittadini in occasione delle festività natalizie dalla giornata di domani, 27 dicembre, la limitazione verrà ripristinata per ridurre gli effetti della circolazione automobilistica sulla qualità dell'aria e difendere la salute dei cittadini”. Nell’home page della Città di Torino, all’indirizzo www.comune.torino.it, ogni giorno il Comune informerà i cittadini sulla situazione smog e su quale livello di attenzione sarà in vigore il giorno successivo.





Limitazioni al traffico per lo stesso motivo anche a Bergamo e Pavia. A Milano tutti i giorni, festivi compresi, dalle 8:30 alle 18:30 è vietata la circolazione ai veicoli per il trasporto persone alimentati a gasolio fino alla classe 4 compresa. Vietati anche, dalle 8:30 alle 12:30, i veicoli per il trasporto merci alimentati a gasolio fino alla classe 3 compresa. A Bergamo stop da oggi ai veicoli diesel euro 3 e euro 4 e a Pavia agli Euro 4 diesel, dalle 8.30 alle 18.30.





Anche per i mezzi commerciali con le stesse caratteristiche il blocco è confermato, ma con orario 8,30-14 e 16-19 dal lunedì al venerdì, 8.30-15 e 17-19 il sabato e nei giorni festivi. In vigore anche, come tutti i giorni fino al 31 marzo, il divieto per tutte le auto euro 0 con qualsiasi alimentazione, benzina, gpl e metano.

Blocco delle auto diesel fino agli Euro 4 compresi, da oggi a, per il superamento nei giorni scorsi del limite di 50 microgrammi per metro cubo delle polveri sottili PM10 registrato dalle centraline. Mercoledì 27 dicembre, mentre nei Comuni intorno saranno fermi i diesel fino all’Euro4, anon potranno circolare i mezzi a gasolio fino all’Euro5.