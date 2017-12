Serie A : Juventus Roma 1 0 - Milan Atalanta 0 2

L'Atalanta vince a S.Siro 2-0 sul Milan nel primo posticipo della 18/a giornata di Serie A. Per i i rossoneri continua il momento no. Primi minuti di possesso palla Atalanta poi al 14' il Milan si vede annullare con la Var un gol di Bonaventura per fallo di mano di Cutrone. I rossoneri accelerano il ritmo e al 18' vanno vicini al gol con Montolivo, Berisha devia in calcio d'angolo. Al 32' l'Atalanta passa in vantaggio: Gomez crossa per Caldara, il suo colpo di testa viene respinto da Donnarumma sui piedi di Cristante che insacca da due passi. Berisha salva ancora su Bonaventura al 35'. Nella ripresa il Milan prova a rendersi pericoloso con Borini, Kessiè e Kalinic ma viene punito per la seconda volta al 71' da Ilicic, entrato 7' prima al posto di Petagna, che chiude un contropiede di Spinazzola. A fine partita i fischi di S.Siro per i rossoneri. L'Atalanta raggiunge la Sampdoria al sesto posto a 27 punti, il Milan resta a quota 24.

I bianconeri capitalizzano il gol del loro stopper Benatia e dopo il Napoli battono anche la Roma. Lanelmatch che ha chiuso la 18/a giornata di. Dopo un avvioequilibrato, la Juve passa al 18': colpo di testa di Chiellinisu angolo di Pjanic, Alisson respinge, la palla arriva sui piedidi Benatia che prima colpisce la traversa e poi insacca da duepassi. La Juve reclama un rigore per un presunto fallo dial 24' mentre Szczesny deve salvare su ElShaarawy al 27'. Nella ripresa la Roma aumenta la pressione masono della Juve le occasioni più pericolose: al 54' Higuaincalcia alto da ottima posizione, al 66' Alisson respinge unaconclusione a botta sicura di Matuidi. Al 71' Dzeko calcia dipotenza in area senza però inquadrare la porta. All'80' la Romavicinissima al pari con Florenzi che coglie la traversa. Al 91'traversa anche per la Juve con Pjanic e in pieno recuperoSzczesny nega il pari a Schick. Con questo successo i bianconerisalgono a 44 punti, -1 dal. La Roma, che deve recuperareancora la partita con la Sampdoria, è quarta a quota 38.