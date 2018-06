Rai e Raiplay down Streaming e tv oscurata | tre esplosioni a Saxa Rubra

Inaspettati problemi Rai 1 - Rai 2 - Rai 3 e RaiPlay oggi 12 giugno e pubblicità senza audio - cosa succede? : Serata infernale con i problemi Rai 1, Rai 2 e Rai 3 in questa serata con segnale completamente assente e schermata nera sulle tre ammiraglie pubbliche o nella migliore delle ipotesi, con pubblicità senza audio (in particolare sulla terza rete). Un vero e proprio down con tutti i crismi che ha interessato tutto lo stivale, da nord a sud, isole comprese. A dire la verità, al momento di questa pubblicazione, i problemi Rai 1 resterebbero i più ...

Rai e Raiplay down/ Streaming e tv oscurata : perchè non si vede? "Problema tecnico" - proteste sui social : Rai e Raiplay down, Streaming e televisione oscurata: perchè non si vedono? Ultime notizie, problemi tecnici per televisione del servizio pubblico italiana(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 21:02:00 GMT)

Video di Roberto Saviano ne Il Supplente insieme a Mara Maionchi : la prima puntata in anteprima su RaiPlay : Il Video di Roberto Saviano ne Il Supplente è già disponibile su RaiPlay in anteprima assoluta. Saranno proprio il papà di Gomorra e Mara Maionchi i protagonisti della prima puntata del nuovo "esperimento" che Rai2 ha registrato ormai settimane fa e la cui messa in onda è slittata di settimana in settimana fino ad oggi. Il programma dovrebbe andare in onda proprio dal 13 giugno prossimo (contro una nuova puntata serale di Avanti un altro su ...

Tutto può succedere 3 : in anteprima su Raiplay la terza stagione : Tutto può succedere 3 è già online! Ottime notizie per gli amanti della fiction italiana, che non dovranno attendere il debutto in tv per poter scoprire che cosa succederà negli episodi della terza stagione. Tutto può succedere 3 è disponibile sulla piattaforma streaming di Raiplay con tutte le puntate, fino al giorno della messa in onda. Bisogna affrettarsi quindi per scoprire tutte le novità della trama. Tutto può succedere 3, la trama della ...

Diretta RaiPlay concerto per Pino Daniele del 7 giugno : streaming e replica su PC - iPhone - Android : La Diretta RayPlsy del concerto per Pino Daniele di oggi 7 giugno non poteva certo mancare. Per chi non potrà assistere al live seduto davanti alla TV, ecco che il servizio dell'emittente pubblica mette a disposizione proprio il live streaming dell'evento speciale sia via computer che con iPhone e smartphone Android. Il concerto per Pino Danile è un tributo per l'uomo in blues scomparso ormai da tre anni. Nel tempio dello stadio San Paolo ...

Slitta la messa in onda di Tutto può succedere 3 : colpa di Amici 17 e di Maria De Filippi o di RaiPlay? : Brutto colpo per i fan di Tutto può succedere 3 che non vedranno i nuovi episodi a partire da lunedì 11 giugno. A quanto pare la messa in onda della serie di Rai1 è cambiata proprio per via dell'arrivo di Maria De Filippi e della finale di Amici 17 in prima serata proprio lunedì sera. In effetti non si tratta di una notizia del Tutto cattiva visto che i fedelissimi hanno avuto modo di dedicarsi alla visione completa della serie che lo scorso ...

Tutto può succedere 3 dove vedere tutti gli episodi su RaiPlay dal 6 giugno : Tutto PUÒ succedere 3 RaiPlay torna con la terza stagione inedita in onda su Rai 1 dal 18 giugno 2018 per otto prime serate. Inoltre l’intera stagione della serie sarà disponibile in streaming on demand gratuito su RaiPlay. Ecco di seguito tutte le informazioni su come vedere in anteprima la fiction. Tutto può succedere 3 RaiPlay: tutta la stagione disponibile online Dopo aver messo tutti gli episodi in streaming su ...

Tutto può succedere 3 - anteprima su Raiplay dal 5 giugno; dall'11 su Raiuno : La terza stagione di Tutto può succedere sarà online su Raiplay dal 5 giugno, mentre dall'11 andrà in onda su RaiunoE' proprio vero che Tutto può succedere. Anche che Raiuno, in assenza dei diritti per i Mondiali di Calcio 2018 andati a Mediaset, si ritrovi a dover fare controprogrammazione anche con una fiction in prima tv. Saranno i Ferraro a dover far dimenticare al pubblico di Raiuno il calcio, con la terza stagione di Tutto può ...

Diretta RaiPlay del Giro d'Italia 2018 del 25 maggio - link streaming via app e computer con la cima Coppi : La partenza è fissata per le 11,50 e saranno i canali Rai Sport + a trasmettere il via della carovana da Venaria Reale. Le due emittenti, con qualche piccola pausa, garantiranno l'intera copertura ...

Diretta RaiPlay del Giro d’Italia 2018 del 25 maggio - link streaming via app e computer con la cima Coppi : Per gli appassionati di ciclismo la Diretta RaiPlay del Giro d'Italia con la diciannovesima tappa di oggi 25 maggio è davvero imperdibile per almeno due motivi. Intanto la carovana rosa giungerà sulla ben nota cima Coppi e soprattutto la sfida odierna potrebbe segnare uno stravolgimento della classifica generale, soprattutto nelle prime tre posizioni. Nella tappa di ieri con arrivo a Prato Nevoso, la maglia rosa Simon Yates ha avuto qualche ...

Replica Il Capitano Maria : info streaming della terza serata su Raiplay Video : Lunedì 21 maggio è andato in onda su Rai 1 la terza puntata della fiction più ta del momento: Il Capitano Maria. [Video]La nuova serie tv che vede protagonista Vanessa Incontrada è ormai alla battute finali in quanto oggi, 22 maggio, andra' in onda l'ultima delle quattro puntate. Con tale programmazione la Rai, sicura del suo successo, ha scelto di sfruttare l'onda positiva degli ascolti per sfidare il Grande Fratello che andra' in onda ...

