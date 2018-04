Juventus | clamoroso | sondato Carlo Ancelotti

Clamoroso sfottò di Bonolis alla Juventus : “l’Ascoli ha dato battaglia…” : Brutta sconfitta da parte della Juventus nella gara di Champions League contro il Real Madrid, qualificazione già compromessa. Ed arriva un Clamoroso sfottò da parte dell’interista Bonolis: “C’è da dire – ha detto ai microfoni di RMC Sport – che ieri l’Ascoli ha dato vera battaglia al Real Madrid. Al gol di Ronaldo ho pensato che ci sono delle squadre superiori alle altre. Il gol di CR7 è da copertina, ...

LIVE Juventus-Milan - Serie A in DIRETTA : 1-1 - clamoroso pareggio di Bonucci! Gran gol dell’ex : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Juventus-Milan, match valido per la 30^ giornata della Serie A 2018 di calcio. All’Allianz Stadium andrà in scena una partita stellare, una Grande classico del calcio italiano, un appuntamento davvero imperdibile per tutti i tifosi e gli appassionati. L’esito della super sfida, incontro di cartello di questo turno pasquale, risulterà determinante per l’intero campionato: i bianconeri ...

Higuain shock : “ho pensato di smettere” - il clamoroso retroscena dell’attaccante della Juventus : L’Argentina, il Mondiale, la Juve, Paulo Dybala, ma anche il Real Madrid e una carriera piena di gol, trofei, ma anche delusioni e critiche ingenerose. Gonzalo Higuain parla di tutto a Manchester, dove la sua nazionale venerdi’ sera affrontera’ l’Italia in un’amichevole di lusso che solo per l’Albiceleste sara’ di preparazione ai Mondiali di Russia. Per il “Pipita” si tratta di un ritorno in ...

Calciomercato Juventus - possibile un clamoroso ritorno per vincere tutto : Arrivano importanti notizie dalla Gran Bretagna per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Il colpo del club bianconero per la prossima stagione potrebbe essere il ritorno di Paul Pogba. Il centrocampista transalpino è stato ceduto al Manchester United due anni fa (per centocinque milioni di euro), ma in Inghilterra non ha mai convinto. Il noto quotidiano britannico 'The Indipendent', inoltre, scrive che il rapporto tra José Mourinho e ...

VIDEO Tottenham-Juventus : clamoroso rigore negato a Douglas Costa in Champions League! : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Tottenham-Juventus La Juventus sta perdendo contro il Tottenham per 1-0 al termine del primo tempo. Il ritorno degli ottavi di finale della Champions League è tutto in salita per i bianconeri che devono vincere a Wembley (o pareggiare segnando tre gol) per proseguire la loro avventura in Europa. Al 18′ è però stato negato un clamoroso rigore ai ragazzi di Allegri: Douglas Costa è stato tirato giù da ...

Juventus - vittoria o fallimento : l’eliminazione in Champions può portare ad un contraccolpo clamoroso anche in campionato : Il mondo del calcio è ancora sotto shock per la morte del calciatore della Fiorentina Astori, la Juventus in una situazione psicologica difficile dopo la terribile notizia dovrà scendere subito in campo per la fondamentale gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Tottenham. Dopo il 2-2 dell’andata la squadra di Massimiliano Allegri ha pochi risultati a disposizione, deve vincere oppure pareggiare con almeno tre ...

Clamoroso Juventus-Atalanta : a rischio anche la gara di Coppa Italia - i dettagli : 1/10 Tano Pecoraro/LaPresse ...

Juventus e Milan su Thiago Silva : può essere un clamoroso affare di mercato : Il difensore Thiago Silva decisivo con la maglia del Psg, in particolar modo Ligue 1 veramente importante per il club francese e vittoria finale già ipotecata mentre negli ottavi di finale di Champions League serve l’impresa contro il Real Madrid dopo il 3-1 dell’andata, il Psg ha comunque tutte le carte in regola per superare il turno. Potrebbe essere l’ultima stagione in Francia per l’ex Milan, il Psg valuta il ...

Pogba-Mourinho in crisi - il clamoroso ‘messaggio’ dei tifosi della Juventus : E’ stato un trasferimento record quello di Pogba dalla Juventus al Manchester United, il centrocampista francese però non ha rispettato le attese e per adesso l’esperienza con i Red Devils può essere considerata negativa. Inoltre negli ultimi mesi il rapporto tra l’ex bianconero e l’allenatore Mourinho si è incrinato sempre di più ed oggi può essere considerato ai minimi storici, soprattutto dopo la decisione dello ...

Juventus - ecco chi ha giocato di meno : emerge un dato clamoroso : La Juventus è reduce dal successo nel derby di campionato contro il Torino, la squadra di Massimiliano Allegri tiene il passo del Napoli, adesso si pensa già al ritorno di Champions League contro il Tottenham con i bianconeri che devono provare a vincere per ottenere il passaggio del turno ai quarti. La Juventus è in corsa per tutti gli obiettivi ma deve fare i conti con i tanti infortuni che potrebbero limitare il rendimento della squadra di ...

Clamoroso Juventus - Cutrone nel mirino : follie per l’attaccante del Milan? : La Juventus è concentrata sulla stagione in corso, l’obiettivo della squadra di Massimiliano Allegri è quello vincere un altro scudetto, duello sempre più avvincente con il Napoli mentre la gara d’andata di Champions League contro il Tottenham non è stata entusiasmante, un 2-2 che ha complicato i piani, la Juventus dovrà provare a vincere al ritorno. Nel frattempo però si continua a pensare al mercato, in particolar modo si stanno ...

Diretta/ Fiorentina-Juventus - risultato live 0-0 - streaming video e tv : palo clamoroso di Gil Dias! : Diretta Fiorentina Juventus, info streaming video e tv: due grandi rivali in campo al Franchi, sfida sentita al di là della situazione attuale.