WhatsApp occupa troppa memoria | cosa fare

: Un buon passo per l'eCommerce L'arrivo di WhatsApp business è sicuramente una buona notizia per chi si occupa di... - AntonioPatta : Un buon passo per l'eCommerce L'arrivo di WhatsApp business è sicuramente una buona notizia per chi si occupa di... - DroopsOfJupiter : @taegijkook Mhm ma forse mi trovo meglio almeno ognuno occupa un posto, blocco schermo, schermata home, sfondo What… - sonoclaudio : Non mi stupisce che circoli l'ennesima #bufala su #WhatsApp a pagamento (e relativo cambio di proprietà); stupisce… -

Leggi la notizia su chimerarevo

(Di domenica 21 gennaio 2018) Possedete un iPhone o uno smartphone Android e? Si tratta di un problema riscontrato da molti utenti, soprattutto con poco spazio diinterna disponibile. La colpa è spesso delle chat, che dopo un periodo abbastanza lungo di utilizzo possono ingrandirsi a dismisura. Questo è dovuto all’enorme mole di file multimediali che ci scambiamo ogni giorno. Le immagini, ma soprattutto i video, riempiono la ROM dello smartphone lasciando ben poche vie d’uscita. Se volete scoprire comese, oggi vi trovate nel posto giusto.su Android Se possedete uno smartphone Android, non importa di quale marca, ripulire le chatchenoè un processo abbastanza semplice. Nel caso in cui ve ne possiate pentire, ricordatevi di archiviare un backup da poter ripristinare in ...