Dormire meglio influisce sull' alimentazione | ecco le scoperte della ricerca

Dormire E’ MEGLIO CHE FARE SPORT?/ Lo studio che riabilita il poltrire : alzarsi all’alba per correre fa male : DORMIRE fa bene, uno studio tutto italiano ha scoperto che tra DORMIRE un po' di più e andare a correre, è senz'altro preferibile rimanere al caldo sotto le coperte.(Pubblicato il Mon, 11 Dec 2017 19:24:00 GMT)

Philips Hue : le lampadine smart possono farti Dormire meglio? : Gli esseri umani sono sensibili alla luce del sole: quando diventa oro al tramonto, il cervello comincia a rilasciare ormoni che piano piano aumentano la sonnolenza fino al momento in cui andiamo a letto. Viceversa, quando è “blu”, all’alba, è il segnale di svegliarsi e di darsi la carica per una nuova giornata. La luce artificiale invece non segue i nostri ritmi, altera le nostre percezioni e manca in confusione il cervello. È stato ...

Salute : ecco le 3 piante da tenere in casa per Dormire e vivere meglio : Insonnia, raffreddore, malesseri stagionali possono essere curate anche dalle piante. A dirlo sono gli studiosi della Nasa e dell’American College che secondo un’ultima ricerca hanno evidenziato i mille benefici che si celano dietro le più comuni piante da interno. Secondo lo studio queste piante non solo mantengono a bada gli effetti indesiderati provocati dal freddo, ma favoriscono il benessere generale delle persone che abitano in ...