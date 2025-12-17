Il Pontefice che nel 1300 istituì il Giubileo

La soluzione di 15 lettere per la definizione 'Il Pontefice che nel 1300 istituì il Giubileo' è 'Bonifacio Ottavo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BONIFACIO OTTAVO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il Pontefice che nel 1300 istituì il Giubileo" corrisponde a una soluzione formata da 15 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il Pontefice che nel 1300 istituì il Giubileo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Per risolvere la definizione "Il Pontefice che nel 1300 istituì il Giubileo", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il Pontefice che nel 1300 istituì il Giubileo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 15 lettere della soluzione Bonifacio Ottavo:

B Bologna O Otranto N Napoli I Imola F Firenze A Ancona C Como I Imola O Otranto O Otranto T Torino T Torino A Ancona V Venezia O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il Pontefice che nel 1300 istituì il Giubileo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

