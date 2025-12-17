Chi li dà ha perso il senno

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Chi li dà ha perso il senno' è 'Numeri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NUMERI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Chi li dà ha perso il senno" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Chi li dà ha perso il senno". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

La soluzione associata alla definizione "Chi li dà ha perso il senno" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Chi li dà ha perso il senno" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Numeri:

N Napoli U Udine M Milano E Empoli R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Chi li dà ha perso il senno" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Si possono contare all infinito a partire da zeroQuelli romani in realtà sono lettereLe attrazioni del varietàChi li dà ha perso la ragioneVengono somministrati generalmente da psicologi che redigono in seguito il profilo di chi li ha svoltiVengono somministrati generalmente da esperti che redigono in seguito il profilo di chi li ha svoltiLi sfugge chi ha da fareHa sempre qualcosa da consegnare