Vescovo : eccellenza = cardinale : x nei cruciverba: la soluzione è Eminenza

Alessia Mogavero | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Vescovo : eccellenza = cardinale : x' è 'Eminenza'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

EMINENZA

Vuoi sapere di più su Eminenza? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Eminenza.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il Bertone noto cardinale e vescovo di FrascatiÈ un sinonimo di cardinaleUn vescovo tra i predicatori della prima crociataIl cardinale BertoneIl cardinale manzoniano

Soluzione Vescovo : eccellenza = cardinale : x - Eminenza

Hai davanti la definizione "Vescovo : eccellenza = cardinale : x" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

Le 8 lettere della soluzione Eminenza:
E Empoli
M Milano
I Imola
N Napoli
E Empoli
N Napoli
Z Zara
A Ancona

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.