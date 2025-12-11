Venere : Afrodite = Minerva : x nei cruciverba: la soluzione è Atena

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Venere : Afrodite = Minerva : x' è 'Atena'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ATENA

Hai risolto il cruciverba con Atena? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Atena.

Se ti sei imbattuto nella definizione "Venere : Afrodite = Minerva : x", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

A Ancona

T Torino

E Empoli

N Napoli

A Ancona

