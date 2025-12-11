Venerano le icone nei cruciverba: la soluzione è Ortodossi

Paola Cammarota | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Venerano le icone' è 'Ortodossi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ORTODOSSI

Hai risolto il cruciverba con Ortodossi? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Ortodossi.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo venerano milioni di AsiaticiNon venerano i SantiSi venerano come i SantiLa roccia che i Musulmani venerano alla MeccaLa videata iniziale di un PC con tutte le icone

Soluzione Venerano le icone - Ortodossi

Hai trovato la definizione "Venerano le icone" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

Le 9 lettere della soluzione Ortodossi:
O Otranto
R Roma
T Torino
O Otranto
D Domodossola
O Otranto
S Savona
S Savona
I Imola

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.