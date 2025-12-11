Venerano le icone nei cruciverba: la soluzione è Ortodossi

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Venerano le icone' è 'Ortodossi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ORTODOSSI

Hai risolto il cruciverba con Ortodossi? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Ortodossi.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo venerano milioni di AsiaticiNon venerano i SantiSi venerano come i SantiLa roccia che i Musulmani venerano alla MeccaLa videata iniziale di un PC con tutte le icone

Hai trovato la definizione "Venerano le icone" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

O Otranto

R Roma

T Torino

O Otranto

D Domodossola

O Otranto

S Savona

S Savona

I Imola

