Una località del Grossetano nei cruciverba: la soluzione è Capalbio

Sara Verdi | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

CAPALBIO

Le 8 lettere della soluzione Capalbio:
C Como
A Ancona
P Padova
A Ancona
L Livorno
B Bologna
I Imola
O Otranto

