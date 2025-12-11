Lo Stato africano che confina con l omonimo del Sud nei cruciverba: la soluzione è Sudan
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Lo Stato africano che confina con l omonimo del Sud' è 'Sudan'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
SUDAN
Vuoi sapere di più su Sudan? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Sudan.
Stai cercando la risposta alla definizione "Lo Stato africano che confina con l omonimo del Sud"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.Le 5 lettere della soluzione Sudan:
