Sirio : stella = Urano : x nei cruciverba: la soluzione è Pianeta

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Sirio : stella = Urano : x' è 'Pianeta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PIANETA

Hai davanti la definizione "Sirio : stella = Urano : x" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

P Padova

I Imola

A Ancona

N Napoli

E Empoli

T Torino

A Ancona

