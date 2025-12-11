Sirio : stella = Urano : x nei cruciverba: la soluzione è Pianeta
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Sirio : stella = Urano : x' è 'Pianeta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
PIANETA
Hai risolto il cruciverba con Pianeta? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Pianeta.
Divertiti e prova a risolvere queste domande: Sirio : Cane Maggiore = Stella Polare : xIl filosofo della stella Sirio che dà il titolo a un racconto di VoltaireNei film western ha la stella sul pettoLa stella più vicina al Sole ne dista più di quattroHanno la punta a stella o piatta
Hai davanti la definizione "Sirio : stella = Urano : x" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.Le 7 lettere della soluzione Pianeta:
Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.