Peter Griffin : Chris = Homer Simpson : x nei cruciverba: la soluzione è Bart

Vito Manzione | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Peter Griffin : Chris = Homer Simpson : x' è 'Bart'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BART

La parola Bart è una soluzione di 4 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Bart.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Brown vicino e amico di Peter GriffinAmico afroamericano del Peter Griffin animatoIl Peter di J M BarrieLo scrittore di Peter PanIl fiabesco Peter

Soluzione Peter Griffin : Chris = Homer Simpson : x - Bart

Hai trovato la definizione "Peter Griffin : Chris = Homer Simpson : x" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

Le 4 lettere della soluzione Bart:
B Bologna
A Ancona
R Roma
T Torino

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.