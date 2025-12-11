Località calabra con una fortezza in riva al mare nei cruciverba: la soluzione è Le Castella

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Località calabra con una fortezza in riva al mare' è 'Le Castella'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LE CASTELLA

Hai davanti la definizione "Località calabra con una fortezza in riva al mare" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

Le 10 lettere della soluzione Le Castella:
L Livorno
E Empoli
 
C Como
A Ancona
S Savona
T Torino
E Empoli
L Livorno
L Livorno
A Ancona

