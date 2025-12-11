Le linee cartografiche che uniscono località con uguale temperatura nei cruciverba: la soluzione è Isoterme
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Le linee cartografiche che uniscono località con uguale temperatura' è 'Isoterme'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
ISOTERME
